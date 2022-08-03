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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 лип, 2022 22:11
Re: NEOBANK
До 1 августа успеть получить виртуалку или можно заказать пластик на НП? Активация карты до/после полуночи в случае с пластиком имеет смысл? Или с заказом пластика сразу я пролечу уже с платиной и дадут только дебит?
Додано: Нед 31 лип, 2022 22:31
Моя знакомая, у которой были карты соседок, но не было нео, по моему настоятельному совету около часа назад заказала выпуск нео платинум Виза с доставкой по НП. По ее заверению ей пришло что выпуск состоялся, надо ждать уведомления нп о доставке, а в приложении светится возможность активировать именно нео виза платинум (естественно после ее получения). Никаких других реквизитов карты кроме кнопки "активировать" в app больше нет. Дуиаю вам стоит поторопиться и заказать выпуск карты. Уверен - все получится правильно. Дерзайте!
Додано: Нед 31 лип, 2022 22:36
Спасибо, заказал платину с доставкой. А то, что активация пройдет уже после 1 августа ведь на поменяет визу платину на МС дебит, ведь так? Её же вышлют визу заказанную?
Додано: Нед 31 лип, 2022 22:58
[quote="5467225:alibob"] Спасибо, заказал платину с доставкой. А то, что активация пройдет уже после 1 августа ведь на поменяет визу платину на МС дебит, ведь так? Её же вышлют визу заказанную?[/quote]
На 99.9% уверен что все будет так как вы написали и в итоге и моя знакомая и вы будете с нео платина виза. Поскольку заявка была создана в период предложения которое действовало до 1.08.2022. но в любом случае вы ничего не теряете даже если что-то пойдет не так. Но как мне сказала знакомая в app нео у нее светится сейчас именно нео платинум Виза и кнопка активировать. Сложно представить что должно случиться чтобы там по итогу оказалось МС
Додано: Сер 03 сер, 2022 15:05
Re: NEOBANK
Получил почтой, активировал, 0.
Подскажите, пожалуйста, по виртуалке - в тарифах "інші перекази за допомогою картки - за допомогою сервісу р2р Банку - не тарифікується" и ниже "Операції за допомогою мобільного додатку «NEOBANK для всіх» - на картку Master Card/Visa будь якого банка України за допомогою сервісу р2р в національній валюті 0,5% min 1 грн". Т.е. безкомисный выход р2р на др. банки не через приложение, а как? Интересует возможность расширения бесплатного транзитного коридора. Спасибо.
Додано: Сер 03 сер, 2022 15:13
Re: NEOBANK
alibob, viewtopic.php?p=5460788#p5460788
Указанное актуально и сегодня. Перевод по номеру карты украинского банка до 10к грн/месяц бесплатно.
Додано: Сер 03 сер, 2022 15:14
Re: NEOBANK
Додано: Сер 03 сер, 2022 15:29
Додано: Сер 03 сер, 2022 15:31
Додано: Сер 03 сер, 2022 15:33
Интересуюсь по виртуалке.
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