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NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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NEOBANK 2 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 22:11

Re: NEOBANK

До 1 августа успеть получить виртуалку или можно заказать пластик на НП? Активация карты до/после полуночи в случае с пластиком имеет смысл? Или с заказом пластика сразу я пролечу уже с платиной и дадут только дебит?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 22:31

  alibob написав:До 1 августа успеть получить виртуалку или можно заказать пластик на НП? Активация карты до/после полуночи в случае с пластиком имеет смысл? Или с заказом пластика сразу я пролечу уже с платиной и дадут только дебит?

Моя знакомая, у которой были карты соседок, но не было нео, по моему настоятельному совету около часа назад заказала выпуск нео платинум Виза с доставкой по НП. По ее заверению ей пришло что выпуск состоялся, надо ждать уведомления нп о доставке, а в приложении светится возможность активировать именно нео виза платинум (естественно после ее получения). Никаких других реквизитов карты кроме кнопки "активировать" в app больше нет. Дуиаю вам стоит поторопиться и заказать выпуск карты. Уверен - все получится правильно. Дерзайте!
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 22:36

Спасибо, заказал платину с доставкой. А то, что активация пройдет уже после 1 августа ведь на поменяет визу платину на МС дебит, ведь так? Её же вышлют визу заказанную?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 22:58

[quote="5467225:alibob"] Спасибо, заказал платину с доставкой. А то, что активация пройдет уже после 1 августа ведь на поменяет визу платину на МС дебит, ведь так? Её же вышлют визу заказанную?[/quote]

На 99.9% уверен что все будет так как вы написали и в итоге и моя знакомая и вы будете с нео платина виза. Поскольку заявка была создана в период предложения которое действовало до 1.08.2022. но в любом случае вы ничего не теряете даже если что-то пойдет не так. Но как мне сказала знакомая в app нео у нее светится сейчас именно нео платинум Виза и кнопка активировать. Сложно представить что должно случиться чтобы там по итогу оказалось МС
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:05

Re: NEOBANK

Получил почтой, активировал, 0.
Подскажите, пожалуйста, по виртуалке - в тарифах "інші перекази за допомогою картки - за допомогою сервісу р2р Банку - не тарифікується" и ниже "Операції за допомогою мобільного додатку «NEOBANK для всіх» - на картку Master Card/Visa будь якого банка України за допомогою сервісу р2р в національній валюті 0,5% min 1 грн". Т.е. безкомисный выход р2р на др. банки не через приложение, а как? Интересует возможность расширения бесплатного транзитного коридора. Спасибо.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:13

Re: NEOBANK

alibob, viewtopic.php?p=5460788#p5460788

Указанное актуально и сегодня. Перевод по номеру карты украинского банка до 10к грн/месяц бесплатно.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:14

Re: NEOBANK

  alibob написав:а как?

Сдернуть сторонним р2р, например, Моней или Сенсом
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:29

  Amethyst написав:
  alibob написав:а как?

Сдернуть сторонним р2р, например, Моней или Сенсом

Neobank не берет коммисию за сдерчивание чужим cервисом p2p?
vitaliy1111
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:31

  Amethyst написав:
  alibob написав:а как?

Сдернуть сторонним р2р, например, Моней или Сенсом


"за допомогою сервісу р2р інших банків 0,5% min 1 грн" в тарифах виртуалки. Или Вы про основную платину? Я интересуюсь с целью расширения бесплатного транзитного коридора. 30 по платине + сколько по виртуалке?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:33

  Howl написав:alibob, viewtopic.php?p=5460788#p5460788

Указанное актуально и сегодня. Перевод по номеру карты украинского банка до 10к грн/месяц бесплатно.


Интересуюсь по виртуалке.
alibob
 
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