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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 2 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:41

  alibob написав:
  Howl написав:alibob, viewtopic.php?p=5460788#p5460788

Указанное актуально и сегодня. Перевод по номеру карты украинского банка до 10к грн/месяц бесплатно.


Интересуюсь по виртуалке.

Та Виртуалка сдохла, я юзаю Платину на Нео
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:52

Я только что в додачу к платине выпустил виртуалку в гривне (дают до 30 шт, но только первые три бесплатно). Тарифы по выходу привёл выше. Никто не юзает?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:19

  alibob написав:Я только что в додачу к платине выпустил виртуалку в гривне (дают до 30 шт, но только первые три бесплатно). Тарифы по выходу привёл выше. Никто не юзает?

А пополнение с комисс 0.5% ?
Amethyst
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