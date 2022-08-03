alibob написав:Howl написав:alibob, viewtopic.php?p=5460788#p5460788
Указанное актуально и сегодня. Перевод по номеру карты украинского банка до 10к грн/месяц бесплатно.
Интересуюсь по виртуалке.
Та Виртуалка сдохла, я юзаю Платину на Нео
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 сер, 2022 15:41
Та Виртуалка сдохла, я юзаю Платину на Нео
Додано: Сер 03 сер, 2022 15:52
Я только что в додачу к платине выпустил виртуалку в гривне (дают до 30 шт, но только первые три бесплатно). Тарифы по выходу привёл выше. Никто не юзает?
Додано: Сер 03 сер, 2022 16:19
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