alibob написав:Howl написав:alibob, viewtopic.php?p=5460788#p5460788
Указанное актуально и сегодня. Перевод по номеру карты украинского банка до 10к грн/месяц бесплатно.
Интересуюсь по виртуалке.
Та Виртуалка сдохла, я юзаю Платину на Нео
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Додано: Сер 03 сер, 2022 15:41
Та Виртуалка сдохла, я юзаю Платину на Нео
Додано: Сер 03 сер, 2022 15:52
Я только что в додачу к платине выпустил виртуалку в гривне (дают до 30 шт, но только первые три бесплатно). Тарифы по выходу привёл выше. Никто не юзает?
Додано: Сер 03 сер, 2022 16:19
Додано: Сер 03 сер, 2022 16:30
Зарахування на рахунок коштів
- з власних або інших рахунків, відкритих в Банку не тарифікується
- з інших банків в національній валюті не тарифікується
- при поповнені картки за допомогою сервісу р2р українських банків не тарифікується.
Додано: Сер 03 сер, 2022 16:38
alibob, я знаю, шо только с Неокарти есть бесплатный СЭП до 10К/мес и р2р до 10К/мес
С Виртуалки можна нашару снять в кассе, анлим, в т.ч. валюту.
Додано: Сер 03 сер, 2022 16:41
Re: NEOBANK
При віртуальній платині заказ її пластика тільки за гроші?
Додано: Сер 03 сер, 2022 17:54
Re: NEOBANK
Вы тарифы по карта "Виртуальная" видели? Она фактически только для оплат пригодна.
Для поставленной цели подходят только карты NEOCARD или LITECARD (только одну из них можно оформить). Пути бесплатного выхода указаны были по той ссылке.
Предполагаю, что пункт в тарифах "інші перекази за допомогою картки - за допомогою сервісу р2р Банку - не тарифікується" используется при переводе с интернет-банкинга (веб0-версии или мобильного приложения). Типа сама эта операция не тарифицируется, но есть тарификация самого сервиса и она указывается в другом пункте.
В общем, чуда нет.
Со счетов UAH, USD нашару будет 0,5 %, со счетов EUR -- бесплатно. Это при использовании карты, а без неё -- 1 %.
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