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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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NEOBANK 2 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:41

  alibob написав:
  Howl написав:alibob, viewtopic.php?p=5460788#p5460788

Указанное актуально и сегодня. Перевод по номеру карты украинского банка до 10к грн/месяц бесплатно.


Интересуюсь по виртуалке.

Та Виртуалка сдохла, я юзаю Платину на Нео
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:52

Я только что в додачу к платине выпустил виртуалку в гривне (дают до 30 шт, но только первые три бесплатно). Тарифы по выходу привёл выше. Никто не юзает?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:19

  alibob написав:Я только что в додачу к платине выпустил виртуалку в гривне (дают до 30 шт, но только первые три бесплатно). Тарифы по выходу привёл выше. Никто не юзает?

А пополнение с комисс 0.5% ?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:30

Зарахування на рахунок коштів
- з власних або інших рахунків, відкритих в Банку не тарифікується
- з інших банків в національній валюті не тарифікується
- при поповнені картки за допомогою сервісу р2р українських банків не тарифікується.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:38

alibob, я знаю, шо только с Неокарти есть бесплатный СЭП до 10К/мес и р2р до 10К/мес
С Виртуалки можна нашару снять в кассе, анлим, в т.ч. валюту.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:41

Re: NEOBANK

При віртуальній платині заказ її пластика тільки за гроші?
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:54

Re: NEOBANK

  alibob написав:Никто не юзает?
Вы тарифы по карта "Виртуальная" видели? Она фактически только для оплат пригодна.

Для поставленной цели подходят только карты NEOCARD или LITECARD (только одну из них можно оформить). Пути бесплатного выхода указаны были по той ссылке.

Предполагаю, что пункт в тарифах "інші перекази за допомогою картки - за допомогою сервісу р2р Банку - не тарифікується" используется при переводе с интернет-банкинга (веб0-версии или мобильного приложения). Типа сама эта операция не тарифицируется, но есть тарификация самого сервиса и она указывается в другом пункте.
В общем, чуда нет.

  Amethyst написав:С Виртуалки можна нашару снять в кассе, анлим, в т.ч. валюту.
Со счетов UAH, USD нашару будет 0,5 %, со счетов EUR -- бесплатно. ;) Это при использовании карты, а без неё -- 1 %.
Howl
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