Вітаю. Може і було вже, не найду, запитаю. Переказ р2р, який зайшов з іншого банку, можна відразу штовхати р2р на інші банки, оверу немає?
Таке ж питання і по Моно. Дякую
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:22
Re: NEOBANK
Вітаю. Може і було вже, не найду, запитаю. Переказ р2р, який зайшов з іншого банку, можна відразу штовхати р2р на інші банки, оверу немає?
Таке ж питання і по Моно. Дякую
Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:27
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