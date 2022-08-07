Вітаю. Може і було вже, не найду, запитаю. Переказ р2р, який зайшов з іншого банку, можна відразу штовхати р2р на інші банки, оверу немає?
Таке ж питання і по Моно. Дякую
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:22
Re: NEOBANK
Вітаю. Може і було вже, не найду, запитаю. Переказ р2р, який зайшов з іншого банку, можна відразу штовхати р2р на інші банки, оверу немає?
Таке ж питання і по Моно. Дякую
Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:27
Додано: Нед 07 сер, 2022 06:14
MTCGAME
Утром,в 5-30,с физической карты пытались на 0,01юсд,но СМС не угадали. Сайт интересный. Посмотрел свои записи-с карты делал только в иб конкорд операции. На заметку
Додано: Нед 07 сер, 2022 16:43
sens
Похожая ситуация, только карта виртуальная. Похоже, Конкорд дискредитировал карты
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