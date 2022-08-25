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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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NEOBANK 2 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:22

Re: NEOBANK

Вітаю. Може і було вже, не найду, запитаю. Переказ р2р, який зайшов з іншого банку, можна відразу штовхати р2р на інші банки, оверу немає?
Таке ж питання і по Моно. Дякую
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:27

  valya написав:Вітаю. Може і було вже, не найду, запитаю. Переказ р2р, який зайшов з іншого банку, можна відразу штовхати р2р на інші банки, оверу немає?
Таке ж питання і по Моно. Дякую

Конкорд, моно, а-банк відображає кошти на рахунку по авторизації. Тож оверу бути не може.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 06:14

MTCGAME

Утром,в 5-30,с физической карты пытались на 0,01юсд,но СМС не угадали. Сайт интересный. Посмотрел свои записи-с карты делал только в иб конкорд операции. На заметку
sens
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 16:43

sens

Похожая ситуация, только карта виртуальная. Похоже, Конкорд дискредитировал карты
riwalir
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 21:40

  riwalir написав:sens

Похожая ситуация, только карта виртуальная. Похоже, Конкорд дискредитировал карты

"Держите деньги в сберегательной кассе" :!: А тута поки тільки для перекидки. Довіру треба заслужити бездоганною репутацією
valya
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 21:01

Re: NEOBANK

  uaprofi написав:у тех у кого остались например карты типа "доходных" можно снимать по 30К с каждой такой карты в месяц.

так туди ж захід тепер комісують ... хіба зарплатка у когось :(
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 21:04

  uaprofi написав:По тем картам где у Конкорда стоит бесплатное снятие нала - лимит 30К НЕподъёмный.

Недели две назад снял за день 100К с чужого банкомата, лимит через кц поднял. Карта Инжой
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 13:06

Нео прикрутив можливість купівлі валюти, через короткий депозит
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 13:21

  Bosstone написав:
  valya написав:Вітаю. Може і було вже, не найду, запитаю. Переказ р2р, який зайшов з іншого банку, можна відразу штовхати р2р на інші банки, оверу немає?
Таке ж питання і по Моно. Дякую

Конкорд, моно, а-банк відображає кошти на рахунку по авторизації. Тож оверу бути не може.

если бы был овер- то тропой бы не стал или знали бы уже не только лишь все с Владом Ковалем :D
Мизантрóп
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