|
|
|
NEOBANK
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:22
Вітаю. Може і було вже, не найду, запитаю. Переказ р2р, який зайшов з іншого банку, можна відразу штовхати р2р на інші банки, оверу немає?
Таке ж питання і по Моно. Дякую
-
valya
-
-
- Повідомлень: 1688
- З нами з: 31.10.12
- Подякував: 557 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:27
valya написав:
Вітаю. Може і було вже, не найду, запитаю. Переказ р2р, який зайшов з іншого банку, можна відразу штовхати р2р на інші банки, оверу немає?
Таке ж питання і по Моно. Дякую
Конкорд, моно, а-банк відображає кошти на рахунку по авторизації. Тож оверу бути не може.
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 2175
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 763 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 сер, 2022 06:14
Утром,в 5-30,с физической карты пытались на 0,01юсд,но СМС не угадали. Сайт интересный. Посмотрел свои записи-с карты делал только в иб конкорд операции. На заметку
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13008
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 737 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 сер, 2022 16:43
sens
Похожая ситуация, только карта виртуальная. Похоже, Конкорд дискредитировал карты
-
riwalir
-
-
- Повідомлень: 726
- З нами з: 28.04.08
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 сер, 2022 21:40
riwalir написав:sens
Похожая ситуация, только карта виртуальная. Похоже, Конкорд дискредитировал карты
"Держите деньги в сберегательной кассе"
А тута поки тільки для перекидки. Довіру треба заслужити бездоганною репутацією
-
valya
-
-
- Повідомлень: 1688
- З нами з: 31.10.12
- Подякував: 557 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 сер, 2022 21:01
uaprofi написав:
у тех у кого остались например карты типа "доходных" можно снимать по 30К с каждой такой карты в месяц.
так туди ж захід тепер комісують ... хіба зарплатка у когось :(
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 2036
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 847 раз.
- Подякували: 417 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 15 сер, 2022 21:04
uaprofi написав:
По тем картам где у Конкорда стоит бесплатное снятие нала - лимит 30К НЕподъёмный.
Недели две назад снял за день 100К с чужого банкомата, лимит через кц поднял. Карта Инжой
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2267
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 431 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 сер, 2022 13:06
Нео прикрутив можливість купівлі валюти, через короткий депозит
-
Hemi
-
-
- Повідомлень: 187
- З нами з: 13.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 сер, 2022 13:21
Bosstone написав: valya написав:
Вітаю. Може і було вже, не найду, запитаю. Переказ р2р, який зайшов з іншого банку, можна відразу штовхати р2р на інші банки, оверу немає?
Таке ж питання і по Моно. Дякую
Конкорд, моно, а-банк відображає кошти на рахунку по авторизації. Тож оверу бути не може.
если бы был овер- то тропой бы не стал или знали бы уже не только лишь все с Владом Ковалем
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 6922
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1400 раз.
- Подякували: 1369 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|