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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 2.4 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:19

  Hemi написав:Нео прикрутив можливість купівлі валюти, через короткий депозит

где тыцнуть?
v57
 
Повідомлень: 3051
З нами з: 14.03.10
Подякував: 131 раз.
Подякували: 193 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:27

  v57 написав:
  Hemi написав:Нео прикрутив можливість купівлі валюти, через короткий депозит

где тыцнуть?

Оновити додаток та тицнуть обмін валют. Внизу там зноска.
Hemi
 
Повідомлень: 188
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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  #<1 ... 24252627
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