|
|
NEOBANK
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 сер, 2022 15:19
Hemi написав:
Нео прикрутив можливість купівлі валюти, через короткий депозит
где тыцнуть?
-
v57
-
-
- Повідомлень: 3051
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 131 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 сер, 2022 15:27
v57 написав: Hemi написав:
Нео прикрутив можливість купівлі валюти, через короткий депозит
где тыцнуть?
Оновити додаток та тицнуть обмін валют. Внизу там зноска.
-
Hemi
-
-
- Повідомлень: 188
- З нами з: 13.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 сер, 2022 20:04
ви курс обміну там бачили???... нам такий хокей непотрібен..
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 7258
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 392 раз.
- Подякували: 1313 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему