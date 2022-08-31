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NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 сер, 2022 15:19
Hemi написав:
Нео прикрутив можливість купівлі валюти, через короткий депозит
где тыцнуть?
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v57
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Додано: Чет 25 сер, 2022 15:27
v57 написав: Hemi написав:
Нео прикрутив можливість купівлі валюти, через короткий депозит
где тыцнуть?
Оновити додаток та тицнуть обмін валют. Внизу там зноска.
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Hemi
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Додано: Чет 25 сер, 2022 20:04
ви курс обміну там бачили???... нам такий хокей непотрібен..
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-VICTOR-
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Додано: Сер 31 сер, 2022 20:41
А як з привата собі кинути без комісії? Сепом? Бо хоче 0.5%
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Ethereum
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Додано: Сер 31 сер, 2022 20:54
Ethereum написав:
А як з привата собі кинути без комісії? Сепом? Бо хоче 0.5%
бегемот уже давно оборзел со своими 0,5%
сэпонуть - это лучший из вариантов
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deneg net
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Додано: Сер 31 сер, 2022 21:59
Розібрався,Необанк супер
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Ethereum
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