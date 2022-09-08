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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 вер, 2022 17:59
Re: NEOBANK
Им нравится,всё делают для людей
Додано: Чет 08 вер, 2022 15:52
Re: NEOBANK
а у Вас нормально получается зайти в приложуху? работает?
Додано: Чет 08 вер, 2022 17:01
А
Додано: Чет 08 вер, 2022 17:12
тоже не работал - даже на єтапе отправки смс
сейчас приложение уже работает
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