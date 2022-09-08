|
|
|
NEOBANK
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 вер, 2022 17:59
Им нравится,всё делают для людей
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 6980
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1420 раз.
- Подякували: 1379 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Чет 08 вер, 2022 15:52
а у Вас нормально получается зайти в приложуху? работает?
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 5361
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 805 раз.
- Подякували: 618 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 08 вер, 2022 16:27
uaprofi написав:
работает?
Ні,не працює.
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2737
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 вер, 2022 17:01
novichok написав: uaprofi написав:
работает?
Ні,не працює.
А вебчик
?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7440
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 1042 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 08 вер, 2022 17:12
klug написав: novichok написав: uaprofi написав:
работает?
Ні,не працює.
А вебчик
?
тоже не работал - даже на єтапе отправки смс
сейчас приложение уже работает
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 5361
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 805 раз.
- Подякували: 618 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|