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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 17:59

Re: NEOBANK

Им нравится,всё делают для людей
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 15:52

Re: NEOBANK

а у Вас нормально получается зайти в приложуху? работает?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 16:27

  uaprofi написав: работает?

Ні,не працює.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 17:01

  novichok написав:
  uaprofi написав: работает?

Ні,не працює.

А вебчик?
klug
 
Повідомлень: 7460
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 17:12

  klug написав:
  novichok написав:
  uaprofi написав: работает?

Ні,не працює.

А вебчик?


тоже не работал - даже на єтапе отправки смс
сейчас приложение уже работает
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 18:45

Re: NEOBANK

Вітаю.Тут реферальна програма є? Якщо так, то як вона працює?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 18:54

  _PORT_UA написав:Вітаю.Тут реферальна програма є? Якщо так, то як вона працює?

нема,кешбека теж.Путін падлa.
Мизантрóп
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Повідомлень: 6993
З нами з: 03.12.14
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Подякували: 1379 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 19:06

  Мизантрóп написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю.Тут реферальна програма є? Якщо так, то як вона працює?

нема,кешбека теж.Путін падлa.

Зрозуміло. Уточнення не падла, а х@@ло!
_PORT_UA
 
Повідомлень: 986
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 23:09

  _PORT_UA написав:
  Мизантрóп написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю.Тут реферальна програма є? Якщо так, то як вона працює?

нема,кешбека теж.Путін падлa.

Зрозуміло. Уточнення не падла, а х@@ло!


Уточнение: и то и и то...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 23:49

Re: NEOBANK

Стосовно відкриття карти. Це нормально, що перевірка документів вже більше 4х годин?
_PORT_UA
 
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  #<1 ... 25262728
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