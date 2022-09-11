|
|
NEOBANK
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 вер, 2022 07:52
_PORT_UA написав:
Стосовно відкриття карти. Це нормально, що перевірка документів вже більше 4х годин?
в робочий час здається перевірять.Завтра після 9 буде віртуалка Neocard.Може там жива людина звіряє селфі з паспортом в ДІЇ
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 6995
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1425 раз.
- Подякували: 1379 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор