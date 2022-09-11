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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 07:52

  _PORT_UA написав:Стосовно відкриття карти. Це нормально, що перевірка документів вже більше 4х годин?

в робочий час здається перевірять.Завтра після 9 буде віртуалка Neocard.Може там жива людина звіряє селфі з паспортом в ДІЇ :roll:
Мизантрóп
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  #<1 ... 26272829
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