RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
NEOBANK

NEOBANK
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 07:52

  _PORT_UA написав:Стосовно відкриття карти. Це нормально, що перевірка документів вже більше 4х годин?

в робочий час здається перевірять.Завтра після 9 буде віртуалка Neocard.Може там жива людина звіряє селфі з паспортом в ДІЇ :roll:
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6992
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1417 раз.
Подякували: 1380 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 09:52

Re: NEOBANK

lel, обычно до 30 минут. Но очень редко может быть и дольше.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4739
З нами з: 08.03.18
Подякував: 497 раз.
Подякували: 877 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 10:05

Re: NEOBANK

Howl написав:lel, обычно до 30 минут. Но очень редко может быть и дольше.
Спасибо. Дошли через 70 мин. Приват с 10 попытки отправил, все сервис не работал. Проблема, скорее всего, была у Привата.
lel
 
Повідомлень: 3236
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1078 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 26272829
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4474)
12.09.2022 11:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.