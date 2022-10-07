в робочий час здається перевірять.Завтра після 9 буде віртуалка Neocard.Може там жива людина звіряє селфі з паспортом в ДІЇ
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 вер, 2022 07:52
Додано: Пон 12 вер, 2022 09:52
Re: NEOBANK
lel, обычно до 30 минут. Но очень редко может быть и дольше.
Додано: Пон 12 вер, 2022 10:05
Re: NEOBANK
Спасибо. Дошли через 70 мин. Приват с 10 попытки отправил, все сервис не работал. Проблема, скорее всего, была у Привата.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:17
Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:51
Еще комфортнее с кешбеком было бы и акцией пополни Неокарту с карты другого банка и получи за это гроши
|