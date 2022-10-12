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NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 вер, 2022 07:52
_PORT_UA написав:
Стосовно відкриття карти. Це нормально, що перевірка документів вже більше 4х годин?
в робочий час здається перевірять.Завтра після 9 буде віртуалка Neocard.Може там жива людина звіряє селфі з паспортом в ДІЇ
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Додано: Пон 12 вер, 2022 09:52
lel, обычно до 30 минут. Но очень редко может быть и дольше.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 10:05
Howl написав:lel, обычно до 30 минут. Но очень редко может быть и дольше.
Спасибо. Дошли через 70 мин. Приват с 10 попытки отправил, все сервис не работал. Проблема, скорее всего, была у Привата.
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:17
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:51
Еще комфортнее с кешбеком было бы и акцией пополни Неокарту с карты другого банка и получи за это гроши
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 22:15
Просто рекламна онуча, щоб не забували. Коротко суть: "усього за рік з моменту запуску ми змогли реалізувати базовий функціонал". Далі йдеться про секрети такого блискавичного темпу.
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Додано: Сер 12 жов, 2022 14:33
А що з Нео? Вже 3.5 години крутиться значок оновлення біля СЕПу, пише "в обробці" і не відправляє. При відкритті операції видає помилку.
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Striker
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Додано: Сер 12 жов, 2022 17:29
Striker написав:
А що з Нео? Вже 3.5 години крутиться значок оновлення біля СЕПу, пише "в обробці" і не відправляє. При відкритті операції видає помилку.
може в вас технічний овердрафт ?
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