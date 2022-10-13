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Обслуговування в українських
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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 10:25

  Striker написав:Подзвонив на гарячку, почали щось втирати про 3 дні по регламенту до зарахування. Питаю, чому вже майже добу банк НЕ ВІДПУСКАЄ платіж, так толком і не відповіли, стандартні слова.
Платіж був по шаблону, по якому вже не раз відправляв, помилки не може бути. Пообіцяли після перевірки правильності реквізитів штовхнути вручну. Будьте обережні з Конкордом, мабуть є проблеми, якщо вже затримують гроші без причини.

Похоже что проблемы есть т.к. у меня такой платеж с 11го числа в обработке. Гарячка выдает стандартные ответы что проведут вручную.
ramaz
 
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  #<1 ... 27282930
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