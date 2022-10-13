Striker написав:Подзвонив на гарячку, почали щось втирати про 3 дні по регламенту до зарахування. Питаю, чому вже майже добу банк НЕ ВІДПУСКАЄ платіж, так толком і не відповіли, стандартні слова.
Платіж був по шаблону, по якому вже не раз відправляв, помилки не може бути. Пообіцяли після перевірки правильності реквізитів штовхнути вручну. Будьте обережні з Конкордом, мабуть є проблеми, якщо вже затримують гроші без причини.
Похоже что проблемы есть т.к. у меня такой платеж с 11го числа в обработке. Гарячка выдает стандартные ответы что проведут вручную.