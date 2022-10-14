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NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 жов, 2022 10:25
Striker написав:
Подзвонив на гарячку, почали щось втирати про 3 дні по регламенту до зарахування. Питаю, чому вже майже добу банк НЕ ВІДПУСКАЄ платіж, так толком і не відповіли, стандартні слова.
Платіж був по шаблону, по якому вже не раз відправляв, помилки не може бути. Пообіцяли після перевірки правильності реквізитів штовхнути вручну. Будьте обережні з Конкордом, мабуть є проблеми, якщо вже затримують гроші без причини.
Похоже что проблемы есть т.к. у меня такой платеж с 11го числа в обработке. Гарячка выдает стандартные ответы что проведут вручную.
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ramaz
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Додано: Чет 13 жов, 2022 13:03
ramaz написав: Striker написав:
Подзвонив на гарячку, почали щось втирати про 3 дні по регламенту до зарахування. Питаю, чому вже майже добу банк НЕ ВІДПУСКАЄ платіж, так толком і не відповіли, стандартні слова.
Платіж був по шаблону, по якому вже не раз відправляв, помилки не може бути. Пообіцяли після перевірки правильності реквізитів штовхнути вручну. Будьте обережні з Конкордом, мабуть є проблеми, якщо вже затримують гроші без причини.
Похоже что проблемы есть т.к. у меня такой платеж с 11го числа в обработке. Гарячка выдает стандартные ответы что проведут вручную.
Регулярно толкаю на Абанк с Нео. Все норм. За три дня втирают, потому что регламент СЕП. Автоматически вернутся спустя 3 суток, если неудача с отправкой. До єтого можете, хоть Соседке жаловаться, они ничего не сделают
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:49
ramaz, як у вас, ще не пройшов платіж? Вчора наче як третій день був. В мене сьогодні з'явилася ще одна операція, але й далі платіж в обробці. Так як сьогодні вихідний, то раніше понеділка вже гроші не побачу.
Це NEдOBANK, не користуйтесь їхнім СЕПом. Такого в мене не було ні в одному банку.
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Striker
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:00
Striker написав:ramaz
, як у вас, ще не пройшов платіж? Вчора наче як третій день був. В мене сьогодні з'явилася ще одна операція, але й далі платіж в обробці. Так як сьогодні вихідний, то раніше понеділка вже гроші не побачу.
Це NE
дO
BANK, не користуйтесь їхнім СЕПом. Такого в мене не було ні в одному банку.
Позвонил вчера поругался и деньги вернули на счет
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ramaz
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:02
Striker то вам просто не свезло - обычно у них всегда всё летало
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:23
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 17:17
ramaz написав:
Позвонил вчера поругался и деньги вернули на счет
Подзвонив тільки що, платіж був 12-го, вчора тільки відбулося списання з рахунку, а сьогодні гроші повернулися назад, тільки в виписці вони є, а баланс 0.00 грн. Зарахування буде пізніше, на питання коли - нажаль не можемо сказати точну дату. Чудовий банк.
Кассандра написав:
то вам просто не свезло - обычно у них всегда всё летало
Мені від того не легше. Банк не відправив незрозуміло чого платіж, потім сам його скасував, а ти сиди думай і чекай. Ще й повернув так, що грошей на карті немає, так би хоч р2р пульнув.
Це просто інформація для всіх, щоб були обережні з цим недобанком. Немає ніякої впевненості у ньому.
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 17:21
Striker написав:
Так як сьогодні вихідний, то раніше понеділка вже гроші не побачу.
Конкорд подключён к режиму СЭП 23/7, если входящая сторона поддерживает этот режим, то может и раньше увидите средства.
Striker написав:
Це NE
дO
BANK, не користуйтесь їхнім СЕПом. Такого в мене не було ні в одному банку.
Если не было, то всегда может случится.
Я вчера по тропе решил пополнить карту вечером. Средства пришли только сегодня утром. Никуда не звонил. А на днях исходящий СЭП задвоился в выписке и PUSH был указан неправильный баланс, ну тут пожаловался на это.
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