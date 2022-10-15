як ви собі ЦЕ уявляєте?
не руками ж тьотя мотя це робить, все давно комп'ютеризовано і людського втручання там 0.0...
окрім цього таких платежів мабуть десятки-сотні тисяч за день відбуваються, тому система має пахати як часікі
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:21
Re: NEOBANK
як ви собі ЦЕ уявляєте?
не руками ж тьотя мотя це робить, все давно комп'ютеризовано і людського втручання там 0.0...
окрім цього таких платежів мабуть десятки-сотні тисяч за день відбуваються, тому система має пахати як часікі
Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:40
Re: NEOBANK
greenozon, мыли полы и шваброй задели кабель — всё накрылось
В общем, какой-то сбой мог произойти на чей-то стороне. Я стороны не оправдываю, но такие затыки могли быть.
В icON25 помню, если отправить по неправильным реквизитам, то в банкинге это отображалось. Интересно в NEOBANK это тоже такое есть или нет...
Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:42
На самом деле, я когда-то отправлял сеп с фопа, то менеджер говорил, если надо срочно, то звони, подтвержу. Так что умный медвежонок все же кликает ОК.
Додано: Суб 15 жов, 2022 03:28
Для ФОПів на багато жорсткіший контроль платежів у всіх банках: там контролюється і призначення платежу, і сплата податків (мали б), і сплата ЗП (для ФОПів з найманими працівниками), і т.д. Для фізичних осіб контроль відбувається лише тоді, коли спрацьовує якийсь критерій, наприклад сума платежу. Звичайно, можуть бути вибіркові перевірки, але вони не відбуваються постійно. Я лише до того, що порівняння не зовсім коректне.
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