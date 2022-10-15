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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:21

Re: NEOBANK

  Howl написав:Банк не смог отправить СЭП, тут проблема могла быть или на стороне банка, или на стороне НБУ.

як ви собі ЦЕ уявляєте?
не руками ж тьотя мотя це робить, все давно комп'ютеризовано і людського втручання там 0.0...
окрім цього таких платежів мабуть десятки-сотні тисяч за день відбуваються, тому система має пахати як часікі
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:40

Re: NEOBANK

greenozon, мыли полы и шваброй задели кабель — всё накрылось :D
В общем, какой-то сбой мог произойти на чей-то стороне. Я стороны не оправдываю, но такие затыки могли быть.

В icON25 помню, если отправить по неправильным реквизитам, то в банкинге это отображалось. Интересно в NEOBANK это тоже такое есть или нет...
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:42

  greenozon написав:
  Howl написав:Банк не смог отправить СЭП, тут проблема могла быть или на стороне банка, или на стороне НБУ.

як ви собі ЦЕ уявляєте?
не руками ж тьотя мотя це робить, все давно комп'ютеризовано і людського втручання там 0.0...
окрім цього таких платежів мабуть десятки-сотні тисяч за день відбуваються, тому система має пахати як часікі

На самом деле, я когда-то отправлял сеп с фопа, то менеджер говорил, если надо срочно, то звони, подтвержу. Так что умный медвежонок все же кликает ОК.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 03:28

  Ромасик написав:
  greenozon написав:
  Howl написав:Банк не смог отправить СЭП, тут проблема могла быть или на стороне банка, или на стороне НБУ.

як ви собі ЦЕ уявляєте?
не руками ж тьотя мотя це робить, все давно комп'ютеризовано і людського втручання там 0.0...
окрім цього таких платежів мабуть десятки-сотні тисяч за день відбуваються, тому система має пахати як часікі

На самом деле, я когда-то отправлял сеп с фопа, то менеджер говорил, если надо срочно, то звони, подтвержу. Так что умный медвежонок все же кликает ОК.

Для ФОПів на багато жорсткіший контроль платежів у всіх банках: там контролюється і призначення платежу, і сплата податків (мали б), і сплата ЗП (для ФОПів з найманими працівниками), і т.д. Для фізичних осіб контроль відбувається лише тоді, коли спрацьовує якийсь критерій, наприклад сума платежу. Звичайно, можуть бути вибіркові перевірки, але вони не відбуваються постійно. Я лише до того, що порівняння не зовсім коректне.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 08:59

klug что у меня они точно контролировали - так это наличие денег на счету для взымания комиссии за перевод :lol: (обнал)
ИБ соседки позволял сделать платеж на всю сумму остатка на счету, но платежка потом зависала через нехватку денег на комиссию.
Ромасик
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