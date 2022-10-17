як ви собі ЦЕ уявляєте?
не руками ж тьотя мотя це робить, все давно комп'ютеризовано і людського втручання там 0.0...
окрім цього таких платежів мабуть десятки-сотні тисяч за день відбуваються, тому система має пахати як часікі
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:21
Re: NEOBANK
як ви собі ЦЕ уявляєте?
не руками ж тьотя мотя це робить, все давно комп'ютеризовано і людського втручання там 0.0...
окрім цього таких платежів мабуть десятки-сотні тисяч за день відбуваються, тому система має пахати як часікі
Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:40
Re: NEOBANK
greenozon, мыли полы и шваброй задели кабель — всё накрылось
В общем, какой-то сбой мог произойти на чей-то стороне. Я стороны не оправдываю, но такие затыки могли быть.
В icON25 помню, если отправить по неправильным реквизитам, то в банкинге это отображалось. Интересно в NEOBANK это тоже такое есть или нет...
Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:42
На самом деле, я когда-то отправлял сеп с фопа, то менеджер говорил, если надо срочно, то звони, подтвержу. Так что умный медвежонок все же кликает ОК.
Додано: Суб 15 жов, 2022 03:28
Для ФОПів на багато жорсткіший контроль платежів у всіх банках: там контролюється і призначення платежу, і сплата податків (мали б), і сплата ЗП (для ФОПів з найманими працівниками), і т.д. Для фізичних осіб контроль відбувається лише тоді, коли спрацьовує якийсь критерій, наприклад сума платежу. Звичайно, можуть бути вибіркові перевірки, але вони не відбуваються постійно. Я лише до того, що порівняння не зовсім коректне.
Додано: Суб 15 жов, 2022 08:59
klug что у меня они точно контролировали - так это наличие денег на счету для взымания комиссии за перевод (обнал)
ИБ соседки позволял сделать платеж на всю сумму остатка на счету, но платежка потом зависала через нехватку денег на комиссию.
Додано: Пон 17 жов, 2022 07:09
Re: NEOBANK
andreyiskra, а в тарифах карты ONE этой комиссии нет?
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