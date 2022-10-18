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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 жов, 2022 08:59
vollena71 написав:
До 20к на місяць
Наче було 10к, покращили?
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Додано: Вів 18 жов, 2022 09:07
novichok написав: vollena71 написав:
До 20к на місяць
Наче було 10к, покращили?
так,х2 СЕП та р2р
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Додано: Вів 18 жов, 2022 10:35
novichok написав: vollena71 написав:
До 20к на місяць
Наче було 10к, покращили?
та не - то она просто описалась, всё осталось по прежнему: 10 толкать, 10 сэп, 10 кэш
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