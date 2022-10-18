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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 08:59

  vollena71 написав:До 20к на місяць

Наче було 10к, покращили?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 09:07

  novichok написав:
  vollena71 написав:До 20к на місяць

Наче було 10к, покращили?

так,х2 СЕП та р2р
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 10:35

  novichok написав:
  vollena71 написав:До 20к на місяць

Наче було 10к, покращили?

та не - то она просто описалась, всё осталось по прежнему: 10 толкать, 10 сэп, 10 кэш
Кассандра
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