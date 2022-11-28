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Обслуговування в українських
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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 08:59

  vollena71 написав:До 20к на місяць

Наче було 10к, покращили?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 09:07

  novichok написав:
  vollena71 написав:До 20к на місяць

Наче було 10к, покращили?

так,х2 СЕП та р2р
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 19:35

Re: NEOBANK

17 октября в 12:28 с мобильного приложения банка (платформа Android) сделал исходящий СЭП. Платёж попал в вечную обработку (платёж не был совершён, но и не был отклонён). Инцидент был зафиксирован тогда вечером.
18 октября платёж был проведён по счёту и вот 19 октября вручную сторнировали без какого-либо PUSH и соответствующей записи в истории операций по карте.

18 октября делал исходящие СЭП, как с мобильного приложения, так и с веб-версии. Оба они были успешны.
В общем, пока есть предположение. Если при открытии PUSH с операцией исходящего СЭП (с главного экрана перейти в уведомления и тапнуть на уведомление или перейти в историю операций по карте и тапнуть по операции) получаем ошибку загрузки информации, то стоит переживать.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:46

Re: NEOBANK

Увага! З 28.11.2022 р. за картками МЕОВАМК
змінюються умови за переказами з картки
на картку за рахунок власних коштів із

використанням сервісу інших банків: комісія
становитиме 0,9% від суми.
maxstar
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 11:15

Тим хто переймався щодо можливостi забрати свiй валютний депозит у Запоріжжі - з наступного понеділка, за інформацією ГЛ каса відновлює свою роботу. Замовляти валюту нібито не треба. Знову ж за інформацією тієї ж ГЛ - валюта буде зарезервована протягом трьох робочих днів починаючи з дати закінчення депо. Однак про графік роботи відділення пропонують уточнювати інформацію на ГЛ напередодні походу
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 13:36

Ахах, необанк бере участь у номінації кращий цифровий банк. Спамить проголосувати. Так і бути, проголосував за Спортик :mrgreen:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 14:25

Нео уже берет комис за DCC операции. Кто из банков сейчас остался без комиссии за DCC? Если уже никто, у кого комисс минимальный?
Prospero
 
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