Наче було 10к, покращили?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 жов, 2022 09:07
Додано: Сер 19 жов, 2022 19:35
Re: NEOBANK
17 октября в 12:28 с мобильного приложения банка (платформа Android) сделал исходящий СЭП. Платёж попал в вечную обработку (платёж не был совершён, но и не был отклонён). Инцидент был зафиксирован тогда вечером.
18 октября платёж был проведён по счёту и вот 19 октября вручную сторнировали без какого-либо PUSH и соответствующей записи в истории операций по карте.
18 октября делал исходящие СЭП, как с мобильного приложения, так и с веб-версии. Оба они были успешны.
В общем, пока есть предположение. Если при открытии PUSH с операцией исходящего СЭП (с главного экрана перейти в уведомления и тапнуть на уведомление или перейти в историю операций по карте и тапнуть по операции) получаем ошибку загрузки информации, то стоит переживать.
Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:46
Re: NEOBANK
Увага! З 28.11.2022 р. за картками МЕОВАМК
змінюються умови за переказами з картки
на картку за рахунок власних коштів із
використанням сервісу інших банків: комісія
становитиме 0,9% від суми.
Додано: Сер 09 лис, 2022 11:15
Тим хто переймався щодо можливостi забрати свiй валютний депозит у Запоріжжі - з наступного понеділка, за інформацією ГЛ каса відновлює свою роботу. Замовляти валюту нібито не треба. Знову ж за інформацією тієї ж ГЛ - валюта буде зарезервована протягом трьох робочих днів починаючи з дати закінчення депо. Однак про графік роботи відділення пропонують уточнювати інформацію на ГЛ напередодні походу
Додано: Сер 07 гру, 2022 13:36
Ахах, необанк бере участь у номінації кращий цифровий банк. Спамить проголосувати. Так і бути, проголосував за Спортик
Додано: Сер 07 гру, 2022 14:25
Нео уже берет комис за DCC операции. Кто из банков сейчас остался без комиссии за DCC? Если уже никто, у кого комисс минимальный?
Додано: Сер 07 гру, 2022 19:06
Додано: Чет 08 гру, 2022 08:50
Додано: Сер 21 гру, 2022 12:21
Re: NEOBANK
де можна подивитися архів курсів валют?
невже 17-20 грудня курс купівлі євро був 38.00?
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