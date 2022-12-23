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NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:18
Подскажите, пожалуйста, какие последние актуальные нормы бескомиссионного вывода с карт NEOBANK (имеется в виду VISA Platinum)?
Вроде слышал, что по P2P увеличили с 10к до 20к.
А сколько сейчас снятие нала и на отправку СЭП в месяц?
Очень надо.
Спасибо огромное заранее за ответы!
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:26
Искатель написав:
Подскажите, пожалуйста, какие последние актуальные нормы бескомиссионного вывода с карт NEOBANK (имеется в виду VISA Platinum)?
Вроде слышал, что по P2P увеличили с 10к до 20к.
А сколько сейчас снятие нала и на отправку СЭП в месяц?
Очень надо.
Спасибо огромное заранее за ответы!
А шо в тарифах не описано?
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vpchelko
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:48
vpchelko написав: Искатель написав:
Подскажите, пожалуйста, какие последние актуальные нормы бескомиссионного вывода с карт NEOBANK (имеется в виду VISA Platinum)?
Вроде слышал, что по P2P увеличили с 10к до 20к.
А сколько сейчас снятие нала и на отправку СЭП в месяц?
Очень надо.
Спасибо огромное заранее за ответы!
А шо в тарифах не описано?
Знать бы, что они актуальны... Но спасибо и за такой ответ
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Искатель
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