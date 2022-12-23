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Обслуговування в українських
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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:18

Подскажите, пожалуйста, какие последние актуальные нормы бескомиссионного вывода с карт NEOBANK (имеется в виду VISA Platinum)?
Вроде слышал, что по P2P увеличили с 10к до 20к.
А сколько сейчас снятие нала и на отправку СЭП в месяц?
Очень надо.
Спасибо огромное заранее за ответы!
Искатель
 
Повідомлень: 5644
З нами з: 22.02.16
Подякував: 881 раз.
Подякували: 4651 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:26

  Искатель написав:Подскажите, пожалуйста, какие последние актуальные нормы бескомиссионного вывода с карт NEOBANK (имеется в виду VISA Platinum)?
Вроде слышал, что по P2P увеличили с 10к до 20к.
А сколько сейчас снятие нала и на отправку СЭП в месяц?
Очень надо.
Спасибо огромное заранее за ответы!

А шо в тарифах не описано?
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 625
З нами з: 05.07.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 35 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:48

  vpchelko написав:
  Искатель написав:Подскажите, пожалуйста, какие последние актуальные нормы бескомиссионного вывода с карт NEOBANK (имеется в виду VISA Platinum)?
Вроде слышал, что по P2P увеличили с 10к до 20к.
А сколько сейчас снятие нала и на отправку СЭП в месяц?
Очень надо.
Спасибо огромное заранее за ответы!

А шо в тарифах не описано?

Знать бы, что они актуальны... Но спасибо и за такой ответ :)
Искатель
 
Повідомлень: 5644
З нами з: 22.02.16
Подякував: 881 раз.
Подякували: 4651 раз.
 
Профіль
6
13
2
  #<1 ... 30313233
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