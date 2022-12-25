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Обслуговування в українських
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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:18

Подскажите, пожалуйста, какие последние актуальные нормы бескомиссионного вывода с карт NEOBANK (имеется в виду VISA Platinum)?
Вроде слышал, что по P2P увеличили с 10к до 20к.
А сколько сейчас снятие нала и на отправку СЭП в месяц?
Очень надо.
Спасибо огромное заранее за ответы!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:26

  Искатель написав:Подскажите, пожалуйста, какие последние актуальные нормы бескомиссионного вывода с карт NEOBANK (имеется в виду VISA Platinum)?
Вроде слышал, что по P2P увеличили с 10к до 20к.
А сколько сейчас снятие нала и на отправку СЭП в месяц?
Очень надо.
Спасибо огромное заранее за ответы!

А шо в тарифах не описано?
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:48

  vpchelko написав:
  Искатель написав:Подскажите, пожалуйста, какие последние актуальные нормы бескомиссионного вывода с карт NEOBANK (имеется в виду VISA Platinum)?
Вроде слышал, что по P2P увеличили с 10к до 20к.
А сколько сейчас снятие нала и на отправку СЭП в месяц?
Очень надо.
Спасибо огромное заранее за ответы!

А шо в тарифах не описано?

Знать бы, что они актуальны... Но спасибо и за такой ответ :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:46

  Искатель написав:Знать бы, что они актуальны...

На відміну від відповідей анонімних коментаторів на форумі, тарифи - це офіційний документ, на який можна посилатися та наполягати на його дотриманні.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 21:06

Re: NEOBANK

""Переказ на рахунки в інших банках за реквізитами IBAN в національні валюті
через додаток «NEOBANK для всіх» ---- власні кошти: до 20 000 грн. включно на місяць – не тарифікується; понад 20 000 грн – 0,9%, за рахунок кредиту: додатково 3,5%
Переказ на картку Master Card / Visa будь якого банка України через додаток «NEOBANK для всіх» ---- власні кошти: до 20 000 грн включно на місяць – не тарифікується; понад 20 000 грн – 0,9% min 1 грн за рахунок кредиту – додатково 3,5%""

Це тут - https://concord.ua/uploads/redactor/63846343acd78.pdf - тариф NEOCARD.
Нік Искатель має певні умови.
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 22:30

  alibob написав:""Переказ на рахунки в інших банках за реквізитами IBAN в національні валюті
через додаток «NEOBANK для всіх» ---- власні кошти: до 20 000 грн. включно на місяць – не тарифікується; понад 20 000 грн – 0,9%, за рахунок кредиту: додатково 3,5%
Переказ на картку Master Card / Visa будь якого банка України через додаток «NEOBANK для всіх» ---- власні кошти: до 20 000 грн включно на місяць – не тарифікується; понад 20 000 грн – 0,9% min 1 грн за рахунок кредиту – додатково 3,5%""

Це тут - https://concord.ua/uploads/redactor/63846343acd78.pdf - тариф NEOCARD.
Нік Искатель має певні умови.

Дякую!
Старий стаю... Лінивий...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 08:14

  klug написав:
  Искатель написав:Знать бы, что они актуальны...

На відміну від відповідей анонімних коментаторів на форумі, тарифи - це офіційний документ, на який можна посилатися та наполягати на його дотриманні.

Як в Києві з видачею готівки доляр. Чи є можливість гривню онлайн або у відділення купити по курсу НБУ+комісії купити валюту.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 10:56

Re: NEOBANK

Добрый день
есть ли какие-то проблемы при выдаче конверта депо в долларе по окончанию у Конкорда? Как вообще проходит оформление есть ли проблемы и косяки?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:11

  Алексей77 написав:Добрый день
есть ли какие-то проблемы при выдаче конверта депо в долларе по окончанию у Конкорда? Как вообще проходит оформление есть ли проблемы и косяки?

Проблеми можуть виникнути звідки не чекаєш. Наприклад у Запоріжжі після того як в жовтні прилетіло неподалік від відділення конкорду кілька тижнів не працювала каса - ГЛ просто розводила руками і пропонувала за готівкою їхати у Дніпро. Через деякий час каса запрацювала - Конвертаційні видавали новими "синіми". Втім довіряти їм новий вклад при достатній кількості інших більш стійких банків особисто я не став.
При оформленні у серпні єдиний косяк був - велика черга бажаючих - треба було довго чекати. Зараз думаю це не проблема.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:25

Re: NEOBANK

А какие по вашему мнению устойчивые у меня Райф и укргаз уже заняты рассматриваю сенс и приват какие еще?
Алексей77
 
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