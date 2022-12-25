Подскажите, пожалуйста, какие последние актуальные нормы бескомиссионного вывода с карт NEOBANK (имеется в виду VISA Platinum)? Вроде слышал, что по P2P увеличили с 10к до 20к. А сколько сейчас снятие нала и на отправку СЭП в месяц? Очень надо. Спасибо огромное заранее за ответы!
Искатель написав:Подскажите, пожалуйста, какие последние актуальные нормы бескомиссионного вывода с карт NEOBANK (имеется в виду VISA Platinum)? Вроде слышал, что по P2P увеличили с 10к до 20к. А сколько сейчас снятие нала и на отправку СЭП в месяц? Очень надо. Спасибо огромное заранее за ответы!
Искатель написав:Подскажите, пожалуйста, какие последние актуальные нормы бескомиссионного вывода с карт NEOBANK (имеется в виду VISA Platinum)? Вроде слышал, что по P2P увеличили с 10к до 20к. А сколько сейчас снятие нала и на отправку СЭП в месяц? Очень надо. Спасибо огромное заранее за ответы!
А шо в тарифах не описано?
Знать бы, что они актуальны... Но спасибо и за такой ответ
""Переказ на рахунки в інших банках за реквізитами IBAN в національні валюті через додаток «NEOBANK для всіх» ---- власні кошти: до 20 000 грн. включно на місяць – не тарифікується; понад 20 000 грн – 0,9%, за рахунок кредиту: додатково 3,5% Переказ на картку Master Card / Visa будь якого банка України через додаток «NEOBANK для всіх» ---- власні кошти: до 20 000 грн включно на місяць – не тарифікується; понад 20 000 грн – 0,9% min 1 грн за рахунок кредиту – додатково 3,5%""
alibob написав:""Переказ на рахунки в інших банках за реквізитами IBAN в національні валюті через додаток «NEOBANK для всіх» ---- власні кошти: до 20 000 грн. включно на місяць – не тарифікується; понад 20 000 грн – 0,9%, за рахунок кредиту: додатково 3,5% Переказ на картку Master Card / Visa будь якого банка України через додаток «NEOBANK для всіх» ---- власні кошти: до 20 000 грн включно на місяць – не тарифікується; понад 20 000 грн – 0,9% min 1 грн за рахунок кредиту – додатково 3,5%""
Алексей77 написав:Добрый день есть ли какие-то проблемы при выдаче конверта депо в долларе по окончанию у Конкорда? Как вообще проходит оформление есть ли проблемы и косяки?
Проблеми можуть виникнути звідки не чекаєш. Наприклад у Запоріжжі після того як в жовтні прилетіло неподалік від відділення конкорду кілька тижнів не працювала каса - ГЛ просто розводила руками і пропонувала за готівкою їхати у Дніпро. Через деякий час каса запрацювала - Конвертаційні видавали новими "синіми". Втім довіряти їм новий вклад при достатній кількості інших більш стійких банків особисто я не став. При оформленні у серпні єдиний косяк був - велика черга бажаючих - треба було довго чекати. Зараз думаю це не проблема.