ТАС/Izi, как вариант.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 гру, 2022 11:28
Додано: Нед 25 гру, 2022 11:35
З приватом після #стейків відносин не маю. А так крім згаданих ПУМБ (тут треба бути обережним бо в них таки дурнуватий фінмон але 2 по 100 зайшло тепер на паузі), ТАС (дехто рекомендує через доньку ізі - але я довірився саме таткові), А-банк (дивовижно але останнім часом по валюті себе зарекомендував дужу непогано). Ще дивлюсь у бік Ради - маю позитивний досвід - вони якраз покращили умови останнім часом.
Ну а взагалі ситуація змінюється динамічно. Хтось піднімає курс, хтось прибирає коміси - дивіться ще й на умови бо якщо той же агріколь теж надійний але жадібний.
Додано: Нед 25 гру, 2022 11:45
Re: NEOBANK
В ТАС сейчас есть на 3 месяца? А то раньше помню без комиссии на год надо было класть уже всё это отменили
Додано: Нед 25 гру, 2022 11:50
Додано: Нед 25 гру, 2022 12:08
Re: NEOBANK
А как снимать у изи потом? в кассе таскомбанка?
Додано: Нед 25 гру, 2022 12:10
Додано: Нед 25 гру, 2022 12:20
Re: NEOBANK
Спасибо вы правы
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