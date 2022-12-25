RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
NEOBANK

NEOBANK
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:28

  Алексей77 написав:А какие по вашему мнению устойчивые у меня Райф и укргаз уже заняты рассматриваю сенс и приват какие еще?

ТАС/Izi, как вариант.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1272
З нами з: 22.04.20
Подякував: 61 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:35

  Алексей77 написав:А какие по вашему мнению устойчивые у меня Райф и укргаз уже заняты рассматриваю сенс и приват какие еще?

З приватом після #стейків відносин не маю. А так крім згаданих ПУМБ (тут треба бути обережним бо в них таки дурнуватий фінмон але 2 по 100 зайшло тепер на паузі), ТАС (дехто рекомендує через доньку ізі - але я довірився саме таткові), А-банк (дивовижно але останнім часом по валюті себе зарекомендував дужу непогано). Ще дивлюсь у бік Ради - маю позитивний досвід - вони якраз покращили умови останнім часом.
Ну а взагалі ситуація змінюється динамічно. Хтось піднімає курс, хтось прибирає коміси - дивіться ще й на умови бо якщо той же агріколь теж надійний але жадібний.
Alien
 
Повідомлень: 1036
З нами з: 12.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:45

Re: NEOBANK

В ТАС сейчас есть на 3 месяца? А то раньше помню без комиссии на год надо было класть уже всё это отменили
Алексей77
 
Повідомлень: 1891
З нами з: 04.12.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:50

  Алексей77 написав:В ТАС сейчас есть на 3 месяца? А то раньше помню без комиссии на год надо было класть уже всё это отменили

У них появился вариант онлайн, там чуть выгоднее курс и да, на 3 месяца есть. Лично я всё-таки открыл в Изи, хотя изначально подумывал о ТАСе.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1272
З нами з: 22.04.20
Подякував: 61 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 12:08

Re: NEOBANK

А как снимать у изи потом? в кассе таскомбанка?
Алексей77
 
Повідомлень: 1891
З нами з: 04.12.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 12:10

  Алексей77 написав:А как снимать у изи потом снимать? в кассе таскомбанка

Да, заказывать на горячке Изи.
P.s. лучше уже перейти на профильную ветку, дабы не продолжать оффтоп.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1272
З нами з: 22.04.20
Подякував: 61 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 12:20

Re: NEOBANK

Спасибо вы правы
Алексей77
 
Повідомлень: 1891
З нами з: 04.12.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 31323334
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lloydbanksua і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (764)
25.12.2022 12:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.