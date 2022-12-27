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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 гру, 2022 11:28
Алексей77 написав:
А какие по вашему мнению устойчивые у меня Райф и укргаз уже заняты рассматриваю сенс и приват какие еще?
ТАС/Izi, как вариант.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 11:35
Алексей77 написав:
А какие по вашему мнению устойчивые у меня Райф и укргаз уже заняты рассматриваю сенс и приват какие еще?
З приватом після #стейків відносин не маю. А так крім згаданих ПУМБ (тут треба бути обережним бо в них таки дурнуватий фінмон але 2 по 100 зайшло тепер на паузі), ТАС (дехто рекомендує через доньку ізі - але я довірився саме таткові), А-банк (дивовижно але останнім часом по валюті себе зарекомендував дужу непогано). Ще дивлюсь у бік Ради - маю позитивний досвід - вони якраз покращили умови останнім часом.
Ну а взагалі ситуація змінюється динамічно. Хтось піднімає курс, хтось прибирає коміси - дивіться ще й на умови бо якщо той же агріколь теж надійний але жадібний.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 11:45
В ТАС сейчас есть на 3 месяца? А то раньше помню без комиссии на год надо было класть уже всё это отменили
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Алексей77
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Додано: Нед 25 гру, 2022 11:50
Алексей77 написав:
В ТАС сейчас есть на 3 месяца? А то раньше помню без комиссии на год надо было класть уже всё это отменили
У них появился вариант онлайн, там чуть выгоднее курс и да, на 3 месяца есть. Лично я всё-таки открыл в Изи, хотя изначально подумывал о ТАСе.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 12:08
А как снимать у изи потом? в кассе таскомбанка?
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Алексей77
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Додано: Нед 25 гру, 2022 12:10
Алексей77 написав:
А как снимать у изи потом снимать? в кассе таскомбанка
Да, заказывать на горячке Изи.
P.s. лучше уже перейти на профильную ветку, дабы не продолжать оффтоп.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 12:20
Спасибо вы правы
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Алексей77
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Додано: Нед 25 гру, 2022 13:20
lloydbanksua написав: Алексей77 написав:
А как снимать у изи потом снимать? в кассе таскомбанка
Да, заказывать на горячке Изи.
P.s. лучше уже перейти на профильную ветку, дабы не продолжать оффтоп.
Там и я с удовольствием присоединюсь к теме, т.к. тоже созрел для открытия у Изи конверт-депозита.
Скажите... а СЭП с Нео (на Изю, естественно) лучше в понедельник отправлять? Или и по выходным ходят, кто проверял?
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Додано: Пон 26 гру, 2022 00:24
Искатель на банки, которые зачисляют в режиме реального времени типа привата, сэп с нео заходит и по выходным
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