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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 січ, 2023 16:18
Re: NEOBANK
Хочу в приложении открыть конвертационный депозит - а гривневых карт в качестве источника не предлагается. Может секрет какой есть?
Додано: Чет 05 січ, 2023 16:36
Додано: Сер 11 січ, 2023 20:49
Оце приклад, коли люди чіткою розуміють свою цільову аудиторію: коли решта банок відмовилися від Прихвата, проте розширюють перелік партнерів, то Сусідки вирішили відмовитися від усіх інших, але зберегти Прихват! Добре видно, що ще не готові нас відпустити
Додано: Сер 11 січ, 2023 20:57
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