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Обслуговування в українських
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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 16:18

Re: NEOBANK

Хочу в приложении открыть конвертационный депозит - а гривневых карт в качестве источника не предлагается. Может секрет какой есть?
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 16:36

  Кащей написав:Хочу в приложении открыть конвертационный депозит - а гривневых карт в качестве источника не предлагается. Может секрет какой есть?

Нужно действовать через обмен валюты, а не через депозиты.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 20:49

Оце приклад, коли люди чіткою розуміють свою цільову аудиторію: коли решта банок відмовилися від Прихвата, проте розширюють перелік партнерів, то Сусідки вирішили відмовитися від усіх інших, але зберегти Прихват! Добре видно, що ще не готові нас відпустити :lol:
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 20:57

  klug написав:Сусідки вирішили відмовитися від усіх інших, але зберегти Прихват!


те з Днепра и те з Днепра
cohan
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