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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 січ, 2023 16:18
Re: NEOBANK
Хочу в приложении открыть конвертационный депозит - а гривневых карт в качестве источника не предлагается. Может секрет какой есть?
Додано: Чет 05 січ, 2023 16:36
Додано: Сер 11 січ, 2023 20:49
Оце приклад, коли люди чіткою розуміють свою цільову аудиторію: коли решта банок відмовилися від Прихвата, проте розширюють перелік партнерів, то Сусідки вирішили відмовитися від усіх інших, але зберегти Прихват! Добре видно, що ще не готові нас відпустити
Додано: Сер 11 січ, 2023 20:57
Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:23
До речі.
Підкажіть, будь ласка, чи не змінилися місячні ліміти "виходу" з Необанку станом на зараз?
Як і раніше,
20к - СЕПом,
20к - P2P,
10к - готівкою з карти, так?
Бо треба, як в тому анекдоті, линяти з Привата "хоч тушкою, хоч чучелом"...
Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:25
І ще одне питання на додачу... А скільки можна за один раз/за добу штовхнути з Необанка по P2P? Бо спробував трохи менше 20к одним платежем - забракувало.
Я досить давно користався Нео, тому підзабув трохи... підкажіть, будьте ласкаві.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:36
І останнє.
У Конкорда якісь проблеми з картками VISA. Наразі неможливо ні відправити з них гроші, ні зняти готівку. Це повідомили на гарячій лінії.
Засада...
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