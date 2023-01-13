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NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 січ, 2023 16:18
Хочу в приложении открыть конвертационный депозит - а гривневых карт в качестве источника не предлагается. Может секрет какой есть?
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Кащей
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Додано: Чет 05 січ, 2023 16:36
Кащей написав:
Хочу в приложении открыть конвертационный депозит - а гривневых карт в качестве источника не предлагается. Может секрет какой есть?
Нужно действовать через обмен валюты, а не через депозиты.
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ramzes4
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1
Додано: Сер 11 січ, 2023 20:49
Оце приклад, коли люди чіткою розуміють свою цільову аудиторію: коли решта банок відмовилися від Прихвата, проте розширюють перелік партнерів, то Сусідки вирішили відмовитися від усіх інших, але зберегти Прихват! Добре видно, що ще не готові нас відпустити
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klug
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Додано: Сер 11 січ, 2023 20:57
klug написав:
Сусідки вирішили відмовитися від усіх інших, але зберегти Прихват!
те з Днепра и те з Днепра
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cohan
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:23
klug написав:
Оце приклад, коли люди чіткою розуміють свою цільову аудиторію: коли решта банок відмовилися від Прихвата, проте розширюють перелік партнерів, то Сусідки вирішили відмовитися від усіх інших, але зберегти Прихват! Добре видно, що ще не готові нас відпустити
До речі.
Підкажіть, будь ласка, чи не змінилися місячні ліміти "виходу" з Необанку станом на зараз?
Як і раніше,
20к - СЕПом,
20к - P2P,
10к - готівкою з карти, так?
Бо треба, як в тому анекдоті, линяти з Привата "хоч тушкою, хоч чучелом"...
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Искатель
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:25
І ще одне питання на додачу... А скільки можна за один раз/за добу штовхнути з Необанка по P2P? Бо спробував трохи менше 20к одним платежем - забракувало.
Я досить давно користався Нео, тому підзабув трохи... підкажіть, будьте ласкаві.
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:36
І останнє.
У Конкорда якісь проблеми з картками VISA. Наразі неможливо ні відправити з них гроші, ні зняти готівку. Це повідомили на гарячій лінії.
Засада...
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:04
Искатель написав:
І останнє.
У Конкорда якісь проблеми з картками VISA. Наразі неможливо ні відправити з них гроші, ні зняти готівку. Це повідомили на гарячій лінії.
Засада...
Вроде все нормализовалось, все прошло. Такое ощущение, что гарантийный депозит вовремя не пополнили.
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