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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 січ, 2023 06:40
ramzes4 написав: Кащей написав:
Хочу в приложении открыть конвертационный депозит - а гривневых карт в качестве источника не предлагается. Может секрет какой есть?
Нужно действовать через обмен валюты, а не через депозиты.
Є ще одне питання,як по сеп і з якої карти без комісії на інший банк чи тільки кеди буде умовно безкоштовно?
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