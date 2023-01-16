Є ще одне питання,як по сеп і з якої карти без комісії на інший банк чи тільки кеди буде умовно безкоштовно?
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Додано: Нед 15 січ, 2023 06:40
Є ще одне питання,як по сеп і з якої карти без комісії на інший банк чи тільки кеди буде умовно безкоштовно?
Додано: Пон 16 січ, 2023 12:58
Re: NEOBANK
подскажите, для конвертац депозита - надо открывать 2 карты - грн за бесплатно и долл за 100 грн? или с валютной можно как-то избежать? видел виртуальную фри но с 1% за снятие
Додано: Пон 16 січ, 2023 13:32
А шо за карту за 100грн ты нашел? Вроде жеж дебетка бесплатная, там только переплата в 100грн за "понты" именную карту.
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