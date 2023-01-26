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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

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NEOBANK 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 06:40

  ramzes4 написав:
  Кащей написав:Хочу в приложении открыть конвертационный депозит - а гривневых карт в качестве источника не предлагается. Может секрет какой есть?

Нужно действовать через обмен валюты, а не через депозиты.

Є ще одне питання,як по сеп і з якої карти без комісії на інший банк чи тільки кеди буде умовно безкоштовно?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 12:58

Re: NEOBANK

подскажите, для конвертац депозита - надо открывать 2 карты - грн за бесплатно и долл за 100 грн? или с валютной можно как-то избежать? видел виртуальную фри но с 1% за снятие
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 13:32

  cohan написав:подскажите, для конвертац депозита - надо открывать 2 карты - грн за бесплатно и долл за 100 грн? или с валютной можно как-то избежать? видел виртуальную фри но с 1% за снятие


А шо за карту за 100грн ты нашел? Вроде жеж дебетка бесплатная, там только переплата в 100грн за "понты" именную карту.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 11:56

  vpchelko написав:
  cohan написав:подскажите, для конвертац депозита - надо открывать 2 карты - грн за бесплатно и долл за 100 грн? или с валютной можно как-то избежать? видел виртуальную фри но с 1% за снятие


А шо за карту за 100грн ты нашел? Вроде жеж дебетка бесплатная, там только переплата в 100грн за "понты" именную карту.


в приложении и тарифах
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 16:49

Застосунок сипле таймаутами та не впускає, ДЦ під ударом чи економлять паливо у генераторі?
klug
 
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  #<1 ... 33343536
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