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NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 січ, 2023 06:40
ramzes4 написав: Кащей написав:
Хочу в приложении открыть конвертационный депозит - а гривневых карт в качестве источника не предлагается. Может секрет какой есть?
Нужно действовать через обмен валюты, а не через депозиты.
Є ще одне питання,як по сеп і з якої карти без комісії на інший банк чи тільки кеди буде умовно безкоштовно?
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sens
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Додано: Пон 16 січ, 2023 12:58
подскажите, для конвертац депозита - надо открывать 2 карты - грн за бесплатно и долл за 100 грн? или с валютной можно как-то избежать? видел виртуальную фри но с 1% за снятие
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cohan
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Додано: Пон 16 січ, 2023 13:32
cohan написав:
подскажите, для конвертац депозита - надо открывать 2 карты - грн за бесплатно и долл за 100 грн? или с валютной можно как-то избежать? видел виртуальную фри но с 1% за снятие
А шо за карту за 100грн ты нашел? Вроде жеж дебетка бесплатная, там только переплата в 100грн за "понты" именную карту.
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vpchelko
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Додано: Вів 17 січ, 2023 11:56
vpchelko написав: cohan написав:
подскажите, для конвертац депозита - надо открывать 2 карты - грн за бесплатно и долл за 100 грн? или с валютной можно как-то избежать? видел виртуальную фри но с 1% за снятие
А шо за карту за 100грн ты нашел? Вроде жеж дебетка бесплатная, там только переплата в 100грн за "понты" именную карту.
в приложении и тарифах
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cohan
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Додано: Чет 26 січ, 2023 16:49
Застосунок сипле таймаутами та не впускає, ДЦ під ударом чи економлять паливо у генераторі?
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