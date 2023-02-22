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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

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NEOBANK 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 06:40

  ramzes4 написав:
  Кащей написав:Хочу в приложении открыть конвертационный депозит - а гривневых карт в качестве источника не предлагается. Может секрет какой есть?

Нужно действовать через обмен валюты, а не через депозиты.

Є ще одне питання,як по сеп і з якої карти без комісії на інший банк чи тільки кеди буде умовно безкоштовно?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 12:58

Re: NEOBANK

подскажите, для конвертац депозита - надо открывать 2 карты - грн за бесплатно и долл за 100 грн? или с валютной можно как-то избежать? видел виртуальную фри но с 1% за снятие
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 13:32

  cohan написав:подскажите, для конвертац депозита - надо открывать 2 карты - грн за бесплатно и долл за 100 грн? или с валютной можно как-то избежать? видел виртуальную фри но с 1% за снятие


А шо за карту за 100грн ты нашел? Вроде жеж дебетка бесплатная, там только переплата в 100грн за "понты" именную карту.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 11:56

  vpchelko написав:
  cohan написав:подскажите, для конвертац депозита - надо открывать 2 карты - грн за бесплатно и долл за 100 грн? или с валютной можно как-то избежать? видел виртуальную фри но с 1% за снятие


А шо за карту за 100грн ты нашел? Вроде жеж дебетка бесплатная, там только переплата в 100грн за "понты" именную карту.


в приложении и тарифах
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 16:49

Застосунок сипле таймаутами та не впускає, ДЦ під ударом чи економлять паливо у генераторі?
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 12:50

Re: NEOBANK

хтось робив chargeback у Необанк?
Стандартна проблема - торочать про якісь 120 днів строку відкриття диспуту.

Про правило 540/120 днів у Visa ніхто не сном ні духом:
згідно умов банку, повернути кошти можливо лише до 120 днів ( максимум) з моменту списання, на даний момент пройшло вже більше цього терміну, тому оформити заявку можливість відсутня

при цьому посилаються на
Пункт 13.2.11.8
Термін 120 днів, він за додатковою згодою відповідальних співробітників.

Хоча в цьому пункті:
13.2.11.8. За письмовою заявою Клієнта провести розслідування за спірною операцією відповідно до п.13.3.7.4.
Публічного договору. .... Термін та порядок проведення розслідування визначаються чинним
законодавством України та правилами ПС. ...

Тобто, десь у верхах Необанку знають про правила Візи, але як пробитися через першу лінію супорта? Письмову заяву не приймають, дають тільки номер звернення ( з досвіду, на них відповідь не приходить і 39 днів)

П.С. Додам, що деякі, в т.ч оскаржувані, транзакції у стрічці застосунку не відображаються, треба їх шукати через формування виписки
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 12:48

Re: NEOBANK

Шановне панство, вітаю!

Підкажіть, що має на увазі банк, коли пише в тарифах (Дебетова, One та Neo) оце:
"Інші перекази за допомогою картки
- за допомогою сервісу р2р Банку
за рахунок власних коштів - не
тарифікується"?
Невже й справді (так сказав хлоп із КЦ) перекази між своїми картками?

Бо тоді виглядає так, що безготівково вийти з банку можна тільки на 40к (20к по р2р + 20к по СЕП, та й лише з тарифу Neo) у календарний місяць. А все решта вже за 0.9%, мінімум 1 грн?

І ще, як можна отримати новому клієнту фізичну Neo картку? Замовити на НП (відділення в місті немає) через застосунок можна лише маючи біометрію в Дії чи з паспортом книжкою також можна?

Наперед дякую за відповіді!
kreuz
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