Є ще одне питання,як по сеп і з якої карти без комісії на інший банк чи тільки кеди буде умовно безкоштовно?
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Додано: Нед 15 січ, 2023 06:40
Є ще одне питання,як по сеп і з якої карти без комісії на інший банк чи тільки кеди буде умовно безкоштовно?
Додано: Пон 16 січ, 2023 12:58
Re: NEOBANK
подскажите, для конвертац депозита - надо открывать 2 карты - грн за бесплатно и долл за 100 грн? или с валютной можно как-то избежать? видел виртуальную фри но с 1% за снятие
Додано: Пон 16 січ, 2023 13:32
А шо за карту за 100грн ты нашел? Вроде жеж дебетка бесплатная, там только переплата в 100грн за "понты" именную карту.
Додано: Вів 17 січ, 2023 11:56
в приложении и тарифах
Додано: Чет 26 січ, 2023 16:49
Застосунок сипле таймаутами та не впускає, ДЦ під ударом чи економлять паливо у генераторі?
Додано: Пон 30 січ, 2023 12:50
Re: NEOBANK
хтось робив chargeback у Необанк?
Стандартна проблема - торочать про якісь 120 днів строку відкриття диспуту.
Про правило 540/120 днів у Visa ніхто не сном ні духом:
згідно умов банку, повернути кошти можливо лише до 120 днів ( максимум) з моменту списання, на даний момент пройшло вже більше цього терміну, тому оформити заявку можливість відсутня
при цьому посилаються на
Пункт 13.2.11.8
Термін 120 днів, він за додатковою згодою відповідальних співробітників.
Хоча в цьому пункті:
13.2.11.8. За письмовою заявою Клієнта провести розслідування за спірною операцією відповідно до п.13.3.7.4.
Публічного договору. .... Термін та порядок проведення розслідування визначаються чинним
законодавством України та правилами ПС. ...
Тобто, десь у верхах Необанку знають про правила Візи, але як пробитися через першу лінію супорта? Письмову заяву не приймають, дають тільки номер звернення ( з досвіду, на них відповідь не приходить і 39 днів)
П.С. Додам, що деякі, в т.ч оскаржувані, транзакції у стрічці застосунку не відображаються, треба їх шукати через формування виписки
Додано: Сер 22 лют, 2023 12:48
Re: NEOBANK
Шановне панство, вітаю!
Підкажіть, що має на увазі банк, коли пише в тарифах (Дебетова, One та Neo) оце:
"Інші перекази за допомогою картки
- за допомогою сервісу р2р Банку
за рахунок власних коштів - не
тарифікується"?
Невже й справді (так сказав хлоп із КЦ) перекази між своїми картками?
Бо тоді виглядає так, що безготівково вийти з банку можна тільки на 40к (20к по р2р + 20к по СЕП, та й лише з тарифу Neo) у календарний місяць. А все решта вже за 0.9%, мінімум 1 грн?
І ще, як можна отримати новому клієнту фізичну Neo картку? Замовити на НП (відділення в місті немає) через застосунок можна лише маючи біометрію в Дії чи з паспортом книжкою також можна?
Наперед дякую за відповіді!
Додано: Сер 22 лют, 2023 18:57
Re: NEOBANK
Є тарифи картки, є тарифи сервісу. У данному випадку, як на мене, це тариф картки. Тариф сервісу зазначається окремо.
Так і є. Й ще 10к грн зняття готівкою.
У застосунку "Дія" необхідно мати ID-картку або закордонний паспорт. Доставка пластику у відділення НП. Зазначайте те місто, де зможуть відправлення забрати. У противному випадку можна оформити віртуальну (цифрову) NEOCARD.
Додано: Чет 23 лют, 2023 09:51
Re: NEOBANK
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