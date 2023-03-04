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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

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NEOBANK 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:19

  _PORT_UA написав:Вітаю, підкажіть будь ласка. Стежка з Приватну працює, якщо переказувати з Універсальної до Лайткард?

Аж бігом.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:23

ВIВ , не пам'ятаєте, комісія є за переказом з боку Привату? Знаю, що з Інтернет карти заходило без комісії, а ось з Універсальної не пам'ятаю, чи бере Приват відсоток за переказ?
_PORT_UA
 
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С любой карты без комиса
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 13:23

Подскажите, пожалуйста, с Привата на Необанк вывести деньги (30 тысяч) по-прежнему без комиссии?

И на Необанк можно в месяц без комисии снять 10к в любом банкомате, перевести 10к на другие карточки, 10к - по реквизитам. Правильно?
evgr
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 13:33

  evgr написав:Подскажите, пожалуйста, с Привата на Необанк вывести деньги (30 тысяч) по-прежнему без комиссии?

И на Необанк можно в месяц без комисии снять 10к в любом банкомате, перевести 10к на другие карточки, 10к - по реквизитам. Правильно?

вже давно вдвічі більше - 20к реквізити, 20к по р2р і, якщо не помиляюсь, 10к - каса + 10к банкомат.
Але майте на увазі - з 28.02.2023 кожний платіж проходить через додаткову перевірку приватом. Перевірка триває до 2 годин. Були випадки коли приват посилаючись на питання безпеки платежі не проводив.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 16:46

Re: NEOBANK

  Alien написав:Але майте на увазі - з 28.02.2023 кожний платіж проходить через додаткову перевірку приватом. Перевірка триває до 2 годин. Були випадки коли приват посилаючись на питання безпеки платежі не проводив.
У меня под такую проверку попал только первый такой платеж. Сегодня отправил еще одну порцию - ушла сразу, как и раньше, и через 15 минут уже была в Нео.
Кащей
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