Аж бігом.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 бер, 2023 19:19
Додано: Сер 01 бер, 2023 19:23
ВIВ , не пам'ятаєте, комісія є за переказом з боку Привату? Знаю, що з Інтернет карти заходило без комісії, а ось з Універсальної не пам'ятаю, чи бере Приват відсоток за переказ?
Додано: Суб 04 бер, 2023 13:23
Подскажите, пожалуйста, с Привата на Необанк вывести деньги (30 тысяч) по-прежнему без комиссии?
И на Необанк можно в месяц без комисии снять 10к в любом банкомате, перевести 10к на другие карточки, 10к - по реквизитам. Правильно?
Додано: Суб 04 бер, 2023 13:33
вже давно вдвічі більше - 20к реквізити, 20к по р2р і, якщо не помиляюсь, 10к - каса + 10к банкомат.
Але майте на увазі - з 28.02.2023 кожний платіж проходить через додаткову перевірку приватом. Перевірка триває до 2 годин. Були випадки коли приват посилаючись на питання безпеки платежі не проводив.
Додано: Суб 04 бер, 2023 16:46
Re: NEOBANK
У меня под такую проверку попал только первый такой платеж. Сегодня отправил еще одну порцию - ушла сразу, как и раньше, и через 15 минут уже была в Нео.
Додано: Суб 04 бер, 2023 17:36
Кащей я тільки за щоб усе стало як раніше але ваше повідомлення - перше що я прочитав на сьогодні що приват комусь став пропускати "як раніше". Мій кейс був такий - 1 березня вранці сума 10000 була надіслана на перевірку яку вона в підсумку пройшла. Наступна сума - того ж дня після 18ї на суму менше 50 грн. - теж була надіслана на перевірку і теж її успішно пройшла. Логіку привату особисто я не розумію - ні у моєму випадку, ні в тих кейсах коли платежі приватом не проводились на суми 700 грн. та ін. Тому й попередив людину щоб мала на увазі та не дивувалась якщо з таким стикнеться. А якщо додаткова перевірка щезне - я лише двома руками за
Додано: Вів 07 бер, 2023 15:32
Приєднаюсь і я до клубу любителів стежок, бо схема "через депо" займає чимало часу
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