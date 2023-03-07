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Обслуговування в українських
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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:06

  klug написав:
  Solar_simfi написав:Приєднаюсь і я до клубу любителів стежок, бо схема "через депо" займає чимало часу :)

А ця сміттярка хіба не має горіти чи на Сусідок поки не вистачає бджілок?

Мабуть у Понда таки не вистачає грошей на всіх.
Спочатку вирішили прибити яКоробку :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:14

Колеги, чи може Конкорд повторити долю Айбокса у найближчий місяць-два?

Планував отримати перекази на картку Нео…
Чи варто метушитися?
evgr
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:16

  evgr написав:Колеги, чи може Конкорд повторити долю Айбокса у найближчий місяць-два?

Планував отримати перекази на картку Нео…
Чи варто метушитися?


Моментом конечно не будут, дадут время, что бы люди с мозгами смогли вывести от туда свои монеты.
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:23

  evgr написав:Колеги, чи може Конкорд повторити долю Айбокса у найближчий місяць-два?

Планував отримати перекази на картку Нео…
Чи варто метушитися?


следите за рекламой (с) :mrgreen:

Коко по процессингу, при чем зарубежному, выступает,
а коробка, так понимаю, по внутреннему (и там и там гембл),
скорее всего, еще поживет
cohan
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