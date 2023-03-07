Мабуть у Понда таки не вистачає грошей на всіх.
Спочатку вирішили прибити яКоробку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 бер, 2023 20:06
Додано: Вів 07 бер, 2023 21:14
Колеги, чи може Конкорд повторити долю Айбокса у найближчий місяць-два?
Планував отримати перекази на картку Нео…
Чи варто метушитися?
Додано: Вів 07 бер, 2023 21:16
Додано: Вів 07 бер, 2023 21:23
следите за рекламой (с)
Коко по процессингу, при чем зарубежному, выступает,
а коробка, так понимаю, по внутреннему (и там и там гембл),
скорее всего, еще поживет
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