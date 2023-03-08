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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

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NEOBANK 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:06

  klug написав:
  Solar_simfi написав:Приєднаюсь і я до клубу любителів стежок, бо схема "через депо" займає чимало часу :)

А ця сміттярка хіба не має горіти чи на Сусідок поки не вистачає бджілок?

Мабуть у Понда таки не вистачає грошей на всіх.
Спочатку вирішили прибити яКоробку :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:14

Колеги, чи може Конкорд повторити долю Айбокса у найближчий місяць-два?

Планував отримати перекази на картку Нео…
Чи варто метушитися?
evgr
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:16

  evgr написав:Колеги, чи може Конкорд повторити долю Айбокса у найближчий місяць-два?

Планував отримати перекази на картку Нео…
Чи варто метушитися?


Моментом конечно не будут, дадут время, что бы люди с мозгами смогли вывести от туда свои монеты.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:23

  evgr написав:Колеги, чи може Конкорд повторити долю Айбокса у найближчий місяць-два?

Планував отримати перекази на картку Нео…
Чи варто метушитися?


следите за рекламой (с) :mrgreen:

Коко по процессингу, при чем зарубежному, выступает,
а коробка, так понимаю, по внутреннему (и там и там гембл),
скорее всего, еще поживет
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 07:25

  klug написав:
  Solar_simfi написав:Приєднаюсь і я до клубу любителів стежок, бо схема "через депо" займає чимало часу :)

А ця сміттярка хіба не має горіти чи на Сусідок поки не вистачає бджілок?

Так, а що там по айбоксу, у нас ніц не хитається? ))
До речі, якщо ви так вже уважно слідкуєте за моїми дописами, можете пригадати попередження про Мегу и Узкій Стандарт, поки місцеві божевільні обговорювали у відповідних темах якісь там відсотки за депозитами (в тому числі валютними. В Мегі!) чи надвигідну Коко-картку.
Потік Шалених бджілок не зменшується, ахах
Хто такі "сусідки" мені невідомо, вибачте.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 10:41

Re: NEOBANK

  Solar_simfi написав:можете пригадати попередження

Ну так ваші попередження для справжніх козаків -- то як квіточки для бджіл.
Козак завжди знає як прийняти бій, ухилитися від ворожої стріли та здобути перемогу серед диму і вогню, справно володіючи зброєю 8)
А наша зброя тута це гроші, тарифи і регламент 8)

ПС. А Сусідки, Кінь, Луший -- це все прізвиська Конкорду (із Нео) :wink:
Amethyst
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  #<1 ... 35363738
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