|
|
|
NEOBANK
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 бер, 2023 20:06
klug написав: Solar_simfi написав:
Приєднаюсь і я до клубу любителів стежок, бо схема "через депо" займає чимало часу
А ця сміттярка хіба не має горіти чи на Сусідок поки не вистачає бджілок?
Мабуть у Понда таки не вистачає грошей на всіх.
Спочатку вирішили прибити яКоробку
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3754
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 251 раз.
- Подякували: 690 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Вів 07 бер, 2023 21:14
Колеги, чи може Конкорд повторити долю Айбокса у найближчий місяць-два?
Планував отримати перекази на картку Нео…
Чи варто метушитися?
-
evgr
-
-
- Повідомлень: 44
- З нами з: 29.12.22
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 бер, 2023 21:16
evgr написав:
Колеги, чи може Конкорд повторити долю Айбокса у найближчий місяць-два?
Планував отримати перекази на картку Нео…
Чи варто метушитися?
Моментом конечно не будут, дадут время, что бы люди с мозгами смогли вывести от туда свои монеты.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6342
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 702 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 07 бер, 2023 21:23
evgr написав:
Колеги, чи може Конкорд повторити долю Айбокса у найближчий місяць-два?
Планував отримати перекази на картку Нео…
Чи варто метушитися?
следите за рекламой (с)
Коко по процессингу, при чем зарубежному, выступает,
а коробка, так понимаю, по внутреннему (и там и там гембл),
скорее всего, еще поживет
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5339
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 442 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 бер, 2023 07:25
klug написав: Solar_simfi написав:
Приєднаюсь і я до клубу любителів стежок, бо схема "через депо" займає чимало часу
А ця сміттярка хіба не має горіти чи на Сусідок поки не вистачає бджілок?
Так, а що там по айбоксу, у нас ніц не хитається? ))
До речі, якщо ви так вже уважно слідкуєте за моїми дописами, можете пригадати попередження про Мегу и Узкій Стандарт, поки місцеві божевільні обговорювали у відповідних темах якісь там відсотки за депозитами (в тому числі валютними. В Мегі!) чи надвигідну Коко-картку.
Потік Шалених бджілок не зменшується, ахах
Хто такі "сусідки" мені невідомо, вибачте.
-
Solar_simfi
-
-
- Повідомлень: 2293
- З нами з: 10.08.11
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 331 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 бер, 2023 10:41
Solar_simfi написав:
можете пригадати попередження
Ну так ваші попередження для справжніх козаків -- то як квіточки для бджіл.
Козак завжди знає як прийняти бій, ухилитися від ворожої стріли та здобути перемогу серед диму і вогню, справно володіючи зброєю
А наша зброя тута це гроші, тарифи і регламент
ПС. А Сусідки, Кінь, Луший -- це все прізвиська Конкорду (із Нео)
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3754
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 251 раз.
- Подякували: 690 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Сер 08 бер, 2023 13:37
Amethyst написав:
Козак завжди знає як прийняти бій,
вам відомо де зараз КХ???
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 14767
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 304 раз.
- Подякували: 1392 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Сер 08 бер, 2023 19:13
Solar_simfi написав: klug написав: Solar_simfi написав:
Приєднаюсь і я до клубу любителів стежок, бо схема "через депо" займає чимало часу
А ця сміттярка хіба не має горіти чи на Сусідок поки не вистачає бджілок?
Так, а що там по айбоксу, у нас ніц не хитається? ))
А чим загрожує, якщо використовувати в режимі "стежки"?
Панове, навчить, будь ласка, краще в приват, як протоптати стежку. Відвідувати будь-які відділення можливості немає. В "Дії" є тільки закордонний паспорт, більше ніякий документ не підтягується. Дуже детально не треба, достатньо - а) можливо чи ні, і б) що саме оформлювати. Використання - епізодичне, без зловживань
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2756
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 539 раз.
- Подякували: 391 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 бер, 2023 23:28
greenozon написав: Amethyst написав:
Козак завжди знає як прийняти бій,
вам відомо де зараз КХ???
200
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7395
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1531 раз.
- Подякували: 1427 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Сер 08 бер, 2023 23:49
M-Audio, інсталюйте застосунок NEOBANK і оформить собі картку NEOCARD, використовуючи закордонний паспорт із Дія.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 5205
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 515 раз.
- Подякували: 967 раз.
-
- Профіль
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|